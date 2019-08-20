5 لغات يتعلمها ضباط التفتيش بجمارك دبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت جمارك دبي عبر مركز التدريب الجمركي برنامجاً تدريبياً لتعليم اللغات لفئة ضباط التفتيش الجمركي بالدائرة.

وذلك في إطار حرص الدائرة على تمكين الموظفين في التعامل مع مختلف جنسيات العملاء والمسافرين القادمين إلى الدولة بلغتهم الأم، الأمر الذي يسهم بشكل كبيرة في تعزيز التواصل مع الآخرين وفهم ثقافة الناس.

كما أن تعلم لغات عدة يسهم في توسيع آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، وتسعى جمارك دبي من خلال برنامج اللغات إلى إضافة قيمة مضافة لسير الذاتية للموظفين.

ويهدف برنامج تعلم اللغات في جمارك دبي إلى نشر رسالة الإمارات للتسامح بين الشعوب، وتعزيز التواصل الفعال مع متعاملي جمارك دبي وتعزيز نجاح الدائرة وتتويج إنجازاتها المتصاعدة للارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، استعداداً لتحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.

ويشمل البرنامج تدريس ضباط التفتيش 5 لغات هي (الصينية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، إضافة إلى دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية).

وقال محمد الغفاري مدير إدارة الموارد البشرية: تستهدف جمارك دبي من إطلاق وتنفيذ برنامج تعلم اللغات إلى بناء أساس صلب لمفردات ومهارات التواصل لضباط التفتيش الجمركي مع المسافرين القادمين إلى الدولة وتعلم اللغات الرئيسية في العالم، كما أن تعدد اللغات يُعد مصدر قوة وفرصة للبشرية، فهو يجسد التنوع الثقافي لدول العالم ويشجع على تبادل وجهات النظر، ويجدد الأفكار.

وتستهدف المرحلة الأولى تدريب 100 مفتش في جمارك دبي، وتبلغ مدة التدريب لكل لغة 3 أشهر، بحد أقصى 20 متدرباً للغة الواحدة في كل دفعة.

وقال خالد العلي أخصائي أول تدريب إنه يتم تدريب ضباط التفتيش على 3 مستويات لكل لغة، والبداية باللغة الصينية، لما تتميز به العلاقات الصينية الإماراتية من نجاحات وتطورات متواصلة عبر التاريخ.

وستحقق الدائرة انطلاقة جديدة في تطوير العمل الجمركي، من خلال سلسلة من التحسينات المستمرة، التي تأتي ضمن الجهود التطويرية للدائرة لإضفاء أفضل المعايير والممارسات التدريبية للموظفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، حيث يمثل تعليم اللغات إحدى المبادرات المسرّعة والمساهمة مباشرة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدائرة، والتي تسهم في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة بخلق جيل متميز من الموظفين قادر على مواكبة تطلعات الدولة المستقبلية.