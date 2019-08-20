كلية دبي للسياحة تقدم مستقبلاً واعداً لخريجيها

المصدر: دبي- البيان

توفّر كلية دبي للسياحة لطلبة الثانوية العامة من مستويات (GCSE) و(A) تعليماً مهنياً مميزاً يضمن لهم مستقبلا واعداً، وخصوصاً للطلبة الذين لا يفضلون التعليم التقليدي، ويرغبون بتعليم بديل يحقق لهم النجاح في حياتهم العملية، حيث تقدّم لهم الكلية التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي«دبي للسياحة» العديد من الخيارات والمناهج، التي تم اختيارها بعناية لتجعلهم قادرين على دخول سوق العمل بكل سهولة.

وتوفّر الكلية التدريب المهني المتخصّص، الذي ينمّي مهارات الطلبة عبر خمسة مناهج أساسية هي: السياحة، والفعاليات، والضيافة، والتجزئة، وفنون الطهي، حيث تم تصميم البرامج لسد الفجوة ما بين التدريب المهني والشهادة الجامعية التقليدية، إلى جانب إعداد الطلبة للحصول على وظائف مميزة، وهي كذلك تمكّن الطلبة وتمدّهم بالمعارف والمهارات المطلوبة من خلال التعلم العملي والنظري. ويتضمن البرنامج أيضاً خوض التدريب الميداني في إحدى المنشآت في قطاع الضيافة. علماً بأن باب التسجيل مفتوح الآن لاستقبال دفعة شهر سبتمبر 2019.

وبعد إتمام البرنامج بنجاح، والذي يمتد على مدى عام كامل، يصبح الطلاب أمام خيارين إما الانتقال لخوض الحياة المهنية وإما متابعة تحصيلهم العلمي والمهني في الكلية للحصول على درجة الدبلوم، خلال ستة أشهر إضافية، وبعدها في حال الرغبة يمكن استكمال الدراسة لمدة عام آخر للحصول على درجة البكالوريوس التطبيقي، ما يعني أنه يمكن الحصول على هذه الشهادة المرموقة من كلية دبي للسياحة خلال سنتين ونصف السنة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «تعدّ نتائج الامتحانات من الأمور المهمة في حياة الطلبة، والتي تترافق عادة مع حالة من الترقب والقلق لديهم ولدى أولياء أمورهم. ولن يكون هذا العام مختلفاً عن سواه، ولا سيما مع استعداد الطلبة لخوض رحلة جديدة في حياتهم الأكاديمية، حيث تقدّم كلية دبي للسياحة بدائل مهنية تتضمّن مزيجاً من التعلّم في الفصول الدراسية، بالإضافة إلى اكتساب خبرة عملية.

ولا شك في أن الدورات التدريبية التي تقدّمها الكلية من شأنها المساهمة في تطوير المهارات العملية لطلابنا، إلى جانب صقل مواهبهم في هذا القطاع، فضلاً عن زيادة ثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم لدخول سوق العمل.

وفي الوقت الذي يجد فيه الخريجون أنفسهم في حيرة من أمرهم حول الطريقة التي يجب عليهم اتباعها للتقدّم لوظيفة مناسبة، فإن دوراتنا توفّر لهم التدريب المناسب والتطوير المستمر في مجالات معينة لمساعدتهم على اجتياز عملية التوظيف، إلى جانب أنه يضمن لهم كذلك التميّز في الوظيفة».

وقال الشاب الإماراتي أحمد فردان، الحاصل على شهادة في فنون الطهي من الكلية للعام الدراسي 2018/ 2019: أوصي خريجي الثانوية العامة بالانضمام إلى كلية دبي للسياحة بسبب توفر 5 تخصصات مهمة في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفر نخبة من المحاضرين الذين يتمتعون بخبرة أكاديمية وعملية واسعة. إنهم يجعلونك تشعر كأنك في بيئة عمل حقيقية، ويعاملونك بكل احترام، كما أن الرسوم معقولة مقارنة بالجامعات والكليات الأخرى في دبي.

ولا تفرض كلية دبي للسياحة أي رسوم عند تقديم طلبات الانتساب، كما أنها توفر خطة دفع ميسرة للرسوم. ويتطلب من الطلبة الذين يحجزون مكاناً لهم في الكلية إيداع مبلغ قدره 2000 درهم عند القبول، وهو مبلغ سيتم خصمه من رسوم الفصل الدراسي الأول. كما يمكن أيضاً تقسيط رسوم الدورة على ثلاث دفعات، يتم دفع كل واحدة منها مع بداية فصل جديد.

يوم مفتوح

تنظم كلية دبي للسياحة في 24 أغسطس الجاري فعالية «اليوم المفتوح» في مبناها الجديد في ون سنترال، المكاتب2، بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي، بهدف زيادة الوعي ببرامجها ودوراتها المهنية والمتخصّصة للطلبة المحتملين.

قطاع قوي

أكدت مجلة «ميد» أن البيانات التي أعلنتها «دائرة السياحة والتسويق التجاري» بدبي عن النشاط السياحي خلال النصف الأول من العام تعكس احتفاظ قطاع السياحة في دبي بقوته وتؤكد أن القطاع يبقى من أهم محركات الاقتصاد في دبي ومصادر ناتجها المحلي الإجمالي، ويواصل الاضطلاع بدوره المحوري في استراتيجية التنوع الاقتصادي.

ونشرت المجلة تقريراً للتعليق على البيانات التي أصدرتها الدائرة، مشيرة إلى أن من أهم المؤشرات الإيجابية في البيانات تنوع الأسواق السياحية لدبي.

Ⅶ دبي ـ سيد صالح