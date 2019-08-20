الإمارات للشحن الجوي «ناقلة العملاء المفضلة» في ماليزيا

المصدر: دبي - البيان

نالت الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، لقب «ناقلة العملاء المفضلة 2018» من قسم المناولة الأرضية التابع لـ«ماب كارغو» بعدما نقلت أكبر كمية من الشحنات من مطار كوالالمبور الدولي مقارنة بعملاء ماب كارغو من الناقلات الجوية الأخرى. وتتولى «ماب كارغو» القيام بخدمات المناولة الأرضية لـ«الإمارات للشحن الجوي» في مطار كوالالمبور الدولي.

وتساهم الإمارات للشحن الجوي في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين ماليزيا وباقي دول العالم، حيث تنقل الشحنات من وإلى كوالالمبور على طائراتها بوينغ 777 وإيرباص A380. وكانت الناقلة بدأت خدمة ماليزيا عام 1996، وتشغل حالياً 3 رحلات يومياً من العاصمة الماليزية متيحة أمام المصدرين والمستوردين في المنطقة نقل حوالي 700 طن من الشحنات أسبوعياً.

وقال بوبي تشانغ، مدير الإمارات للشحن الجوي في ماليزيا: «نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال السنة المالية 2018/‏ 2019 ما زاد على 23 ألف طن من الصادرات والواردات، بنمو نسبته 17% عن العام الماضي. ويعود سبب تحقيقنا هذا النمو رغم ظروف السوق الصعبة إلى أن عملاءنا يدركون قيمة ما نوفره بدءاً من أسطولنا الحديث وشبكتنا العالمية وصولاً إلى عدد رحلاتنا ومنتجاتنا المتخصصة والخبرات التي نتمتع بها في هذا المجال. ويساهم ذلك في نقل الشحنات بصورة أسرع إلى الوجهة النهائية. وتعد جائزة ماب كارغو تقديراً مهماً لإنجازاتنا ونمونا في السوق الماليزية».

وتشمل المنتجات التي تنقلها الإمارات للشحن الجوي من ماليزيا الإلكترونيات والمكونات الأخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المنتجات الاستهلاكية وقطع الغيار المخصصة لمختلف الصناعات الأخرى، بما في ذلك الطيران والنفط والغاز وكذلك ألواح الطاقة الشمسية. وتشمل السلع المستوردة الأكثر رواجاً المستحضرات الصيدلانية والأزياء والمنتجات سريعة العطب بما في ذلك المواد الغذائية والزهور الطازجة.

وبالإضافة إلى خدمات الشحن التي توفرها على طائرات الركاب، تشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات تشارتر على طائرات الشحن.