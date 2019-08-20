الإمارات ضمن أهم الأسواق الواعدة

المصدر: دبي-أشرف رفيق

أكدت مجلة جلوبال فاينانس، أن الإمارات من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في العام الجاري، وذلك بدعم من النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقدرة التنافسية حسب المؤشرات العالمية، متوقعة أن تسجل نمواً بنسبة 3.66% في إجمالي الناتج المحلي 2019.

وقالت المجلة إن تقدم الإمارات في المؤشرات العالمية يجعلها من أهم أسواق العالم الناشئة، حيث حلت في المرتبة الأولى عربياً والسابعة والعشرين عالمياً في تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2019، وعلى مستوى القدرة التنافسية حققت 73.4 نقطة في تقرير العام الجاري.

وأضافت: «من حيث مكافحة الفساد، تصدرت المنطقة والمرتبة الـ23 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد للعام الجاري، وفي مجال سهولة أداء الأعمال، جاءت في المركز الثاني بين أهم 10 أسواق ناشئة في العالم».