«تريد فاينانس»: الإمارات تواصل جهودها الناجحة للتنويع الاقتصادي

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

أكدت مجلة بريطانية أن الإمارات مستمرة في بذل جهود ناجحة من أجل تنويع اقتصادها، وأن السياسات المالية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، هي عماد نجاح تلك الجهود.

وأضافت مجلة تريد فاينانس أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض اكسبو 2020، مثل 43% من أنفاق دبي في عام 2018، بارتفاع بنسبة 46.5% مقارنة بالعام السابق له. والسبب في ذلك أن أكثر من 25 مليون زائر من المتوقع أن يحضروا المعرض.

وأشارت المجلة إلى أن حكومة الإمارات تعطي أولوية كبيرة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعد نفسها لتكون مركزاً له في المستقبل القريب. وأشار تقرير حديث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في اقتصاد الإمارات بنحو 182 مليار دولار حتى عام 2035. وهناك أيضاً استراتيجية الإمارات للطاقة حتى 2050 والتي تهدف إلى تحقيق أهدافها البيئية عن طريق الجمع بين مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة والنووية. ولتحقيق ذلك تهدف الحكومة إلى إنفاق 600 مليار درهم حتى عام 2050 للوفاء بالطلب على الطاقة وضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. وتستثمر الإمارات بقوة في مجالات المعرفة والتعليم والرعاية الصحية من أجل بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأكدت المجلة أن الإمارات دولة واعدة حيث إنها حالياً تعد مركزاً للابتكار التقني وحاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتضع الإمارات بذلك أساساً للمستقبل عن طريق المبادرات الاقتصادية التي تدعمها الحكومة وتوفير الفرص للاستثمار الأجنبي المباشر واستمرار نمو قطاع الضيافة والسياحة، وكل هذا يؤكد أن الإمارات تفعل ما بوسعها لتنويع اقتصادها وبنجاح لتقليل الاعتماد على النفط.