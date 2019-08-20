«مسافر.كوم» يطرح أداة حديثة للحجز عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أعلن موقع «مسافر.كوم» طرح أداة حديثة للحجز عبر الإنترنت. وتهدف الشركة إلى نقل عملائها الذين يزيد عددهم على 900 شركة إلى عصر جديد من خدمات السفر من خلال تعزيز الخدمات المقدمة إليهم.

وقال ساشين جدويا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لموقع «مسافر.كوم»: استثمرنا مبالغ كبيرة في الأتمتة الشاملة لإجراءات سفر الشركات. كما استعنّا بتقنية التعلّم الآلي القائمة على الخوارزميات لتيسير تجربة السفر بالنسبة للشركات، وأضاف: سنعمل أيضاً على التوسع الجغرافي، حيث نتوسع بصورة مطَّردة في أسواق الشرق الأوسط والهند ونُجري محادثات حالية مع الاقتصادات الرئيسية في جنوب شرق آسيا.

كانت الشركة أعلنت أخيراً أنها في طريقها نحو تحقيق نمو سنوي يصل إلى 30% في سفريات الشركات بنهاية عام 2019 وتنفيذ أكثر من 100,000 معاملة.