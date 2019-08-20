«العقارية للاستثمار لإدارة جمعيات مالكي المنازل» توسع محفظتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «العقارية للاستثمار لإدارة جمعيات مالكي المنازل»، المتخصصة في خدمات إدارة جمعيات المُلّاك أنها تدير حالياً 1700 شقة سكنية ضمن «جرين كوميونيتي - مجمع دبي للاستثمار»، وهي تعتزم توسيع محفظتها بإضافة 2200 وحدة جديدة ضمن مشاريعها العقارية الأخرى تحت مظلة الذراع العقارية لمجموعة «دبي للاستثمار» قبل نهاية الربع الثالث 2019.

والشركة التابعة لـ «العقارية للاستثمار»، المشروع المشترك لشركة «دبي للاستثمار» والناشطة في استثمار وتطوير العقارات معتمدة لدى «مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي، وتقدم باقة من خدمات إدارة جمعيات المُلّاك. وتعمل على تسهيل إدارة جمعيات المُلّاك عبر تنظيمها، وإرساء مجتمع متماسك يستند إلى الإدارة الذكية والكفاءة في العمل.

وقال الدكتور راشد الحجي، مدير عام «العقارية للاستثمار»: بالتوازي مع تولي جمعيات المُلّاك دوراً حيوياً في إدارة المجتمع خلال فترة التملك الحر السائدة حالياً، تتطلّع «العقارية للاستثمار لإدارة جمعيات مالكي المنازل» إلى احتلال مكانة مرموقة بوصفها شركة استشارية موثوقة تقدم الخدمات المجتمعية الإلزامية بالنيابة عن جمعيات المُلّاك.

وتواصل الشركة تحت إشراف فريق من الخبراء، طرح مبادرات مبتكرة تضمن إدارة فاعلة للأصول المجتمعية، وتضطلع بممارسات الإدارة المالية المطلوبة من قبل جمعيات المُلّاك، ويشتمل ذلك تحصيل وجمع رسوم الخدمات، وتولي الشؤون المالية لمتطلبات الإدارة المجتمعية.