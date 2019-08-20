الإعلان عن المتأهلين النهائيين لجوائز سيتريد البحرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سيتريد عن القائمة النهائية لجوائز سيتريد البحرية 2019، حيث سيتم الكشف عن الفائزين بالجوائز في حفل يقام مساء الأحد 22 سبتمبر في مدينة جميرا.

وستتاح للمشاركين في الجوائز، التي تقوم بالتحكيم فيها لجنة من الخبراء والقادة والرؤساء التنفيذيين، الفرصة لعرض قصص نجاحهم من خلال برنامج التكريم الأبرز في المجال الملاحي والنقل البحري أمام جمهور دولي من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وأظهر المتأهلون النهائيون التزاماً بالتميّز ضمن فئاتهم التي تتضمن جائزة السلامة والجودة، وجائزة التعليم والتدريب، وجائزة المسؤولية الاجتماعية، وجوائز الشحن البحري الأخضر، وجائزة الابتكار التقني، وجائزة أفضل حوض سفن للعام، وجائزة أفضل وكيل شحن، وجائزة أفضل مشغل للموانئ والمحطات البحرية، وجائزة المساهمة في تطوير مجتمع بحري إقليمي، وجائزة أفضل شركة نقل بحري لهذا العام، وجائزة سلسلة التوريد والنقل والإمداد البحرية، وجائزة الخدمات البحرية، وجائزة القطاع البحري في أفريقيا، وجائزة القطاع البحري لشبه القارة الهندية، وصفقة العام.

كما سيتم مساءً تقديم جوائز مشاركة المرأة في القطاع البحري، وأفضل شخصية لعام 2019، وأفضل شركة جديدة في القطاع البحري لعام 2019، وجائزة أهم إنجازات 2019، وجائزة الإنجازات طويلة المدى لعام 2019.

وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات لدى «سيتريد ماريتايم»: كانت نوعية وحجم المشاركة في جوائز هذا العام متميزة، ومن الرائع أن يكون لدى العديد من المؤسسات أمثلة ناجحة لعرضها أمام لجنة التحكيم على الرغم من الظروف التي يمر بها السوق. وهناك أكثر من 120 مشاركة جديدة من 20 دولة.