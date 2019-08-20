«الإمارات دبي الوطني» أول بنك في العالم يستخدم «منصة ساب لبيانات الخدمات المالية»

المصدر: دبي - البيان

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية شراكة مع شركة «ساب» المتخصصة في البرمجيات المؤسسية، ليصبح بموجبها أول بنك في العالم يستخدم «منصة ساب لبيانات الخدمات المالية». وبدعم من منصة «ساب هانا» للبيانات المخزنة في الذاكرة، يمكن للمنصة توفير البحوث والدراسات المتعلقة بالعملاء في مختلف قطاعات الأسواق والمؤسسات والبلدان التي تزاول مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني نشاطها فيها.

وتمحورت عملية تطبيق «منصة ساب لبيانات الخدمات المالية» في البداية حول شريحتي الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني، وتم استكمالها في غضون 10 أشهر تشييداً للمرحلة الثانية من توسعة «منصة البيانات المؤسسية» في البنك. وكانت «منصة البيانات المؤسسية» القائمة على تقنية «هادوب» للبيانات الضخمة، انطلقت في نوفمبر 2018. وباعتبارها إحدى كبرى مبادرات بنك الإمارات دبي الوطني في إطار مسيرة التحول الرقمي التي رَصد لها استثماراً قدره مليار درهم، تهدف المبادرة إلى مواصلة تحسين تجربة العملاء بالاستفادة من تقنيات البحوث والدراسات المدعمة بالبيانات.

ومع تطبيق «منصة ساب لبيانات الخدمات المالية»، تقدّم «منصة البيانات المؤسسية» في بنك الإمارات دبي الوطني واجهة موحدة للبيانات المعقدة الواردة من جميع أنظمة البنك وتطبيقاته، لتستفيد منها التطبيقات المدعمة بالبيانات وأدوات بحوث الأعمال الأخرى.

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تمثل الفعالية والكفاءة في جمع واستخدام بياناتنا الحساسة والمتنامية عنصرين جوهريين في مسيرة التحول الرقمي في بنك الإمارات دبي الوطني. ونفخر بكوننا أول بنك في العالم يبدأ بنجاح باستخدام «منصة ساب لبيانات الخدمات المالية»، وذلك في أعقاب إطلاقنا المبدئي لـ«منصة البيانات المؤسسية» في نوفمبر 2018. وقد قدّم الجمع بين قدرات «هادوب» و«ساب هانا» إمكانات كبيرة لمنصة البيانات المؤسسية، والتي تنسجم مع رؤية بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز اتخاذ القرارات المدعمة بالبيانات على نطاق واسع في مختلف أعمال البنك».

وقال زكريا هلتوت، العضو المنتدب في شركة «ساب الإمارات»: «يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في إطار عمله المتواصل على توسيع إمكانات منصة البيانات المؤسسية ليكون بذلك أول بنك في العالم يتبنى «منصة ساب لبيانات الخدمات المالية»، في خطوة تجسّد إنجازاً رائداً لكل من بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ساب الإمارات».