«إثراء دبي» تشارك بتكريم تجّار المجوهرات بالهند

المصدر: دبي - البيان

شاركت «إثراء دبي»، المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في حفل جوائز تجار التجزئة للمجوهرات في الهند 2019، باعتبارها سوق الذهب «الشريك المميز». وتم خلال الحفل توزيع الجوائز على أفضل الإنجازات في صناعة المجوهرات في الهند التي توزعت إلى 20 فئة للمجوهرات و4 فئات للتسويق. كما شارك في الحفل عدد كبير من تجار دبي، حيث عرضوا تصاميمهم في المعرض.

وأكد لاكلن غايد، الرئيس التنفيذي للبيع بالتجزئة والعقار السكني والتجاري في «إثراء دبي»، أن مشاركة الشركة في هذا الحدث المميّز تأتي في إطار دعم التجّار وتجارة الذهب على مستوى العالم، وقال: «سررنا كثيراً بمشاركتنا الأولى في حفل جوائز تجار التجزئة للمجوهرات في الهند. ودعماً للصناعة وتجارها، نحن نقوم بتوسيع سوق الذهب بدبي من أجل ترسيخ دبي كعاصمة للمعادن الثمينة، وإبراز سوق الذهب بدبي كأشهر وأضخم سوق للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة على مستوى العالم».

وأضاف غايد: «نركّز على أهمية ما يوفره سوق الذهب في دبي من تجربة تسوّق مميزة لكل من التجار والمستهلكين من جميع أنحاء العالم، وخاصة من دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا».

علاقات

ونوّه غايد بالعلاقات الوطيدة التي تربط دبي بالهند وقال: «هناك تنوّع كبير لحجم النشاط التجاري بين البلدين ليشمل الذهب والأحجار الكريمة والنحاس والخدمات اللوجستية وغيرها».

يلذكر، أن العلاقات بين الإمارات والهند تتسم بالخصوصية، وتعزّزت في العقود الأربعة الماضية ليرتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين من 180 مليون دولار سنوياً في السبعينيات، إلى نحو 57 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التبادل التجاري 100 مليار دولار خلال 2020، ما يجعل الهند الشريك التجاري الأول للإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن «إثراء دبي» هي المطوّر الرئيسي المسؤول عن مشروع «إثراء ديرة»، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري تاريخي. ويعدّ مشروع توسعة سوق الذهب بدبي جزءاً من المرحلة الأولى من مشروع «إثراء ديرة» التي ستشرف على الانتهاء تدريجياً في الربع الأخير من 2019 والربع الأول 2020.

توسع

وبصفتها راعياً مشاركاً لسوق الذهب خلال الحفل، تمكّنت «إثراء دبي» من تسليط الضوء على آخر التطورات في سوق الذهب في دبي، بما فيها مرحلة التوسّع والتخطيط، إضافة إلى وضع معايير عالمية لتجارة الذهب.