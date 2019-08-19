«إمكان» تعيّن «سي إن تي سي» الصينية مقاولاً لمشروع «بيكسل» بجزيرة الريم

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعّت «إمكان» اتفاقية شراكة مع شركة المقاولات الصينية «سي إن تي سي»، تعيّنها بموجبها مقاولاً رئيسياً لمشروع «بيكسل» في جزيرة الريم. وتم توقيع الاتفاقية في مكاتب «إمكان» الرئيسية بحضور أبو بكر الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي كابيتال جروب، حمد العلي، عضو مجلس إدارة رويال جروب، ووليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»، وزينرونج شو، نائب الرئيس لشركة «سي إن تي سي».

وتأتي مشاركة العديد من الشركات الدولية في أعمال تصميم وتشييد مشروع «بيكسل» لتعكس الطبيعة العالمية التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية، فقد تعاونت «إمكان» مع شركة الهندسة المعمارية الهولندية الشهيرة «إم في آر دي في» التي تشاركها مبادئها القائمة على البحوث وتشتهر مثلها بدمج معايير ابتكار المساحات في ممارساتها، فقد أسهمت «إم آر دي في» بالعديد من المشاريع المشهورة على مستوى العالم مثل «مكتبة تيانجن بينهاي» في الصين، ومشروع «حديقة سكاي جاردن في سيول»، كما أن شركة التصميم الحائزة على الجوائز تقف وراء تصميم متجر «بولغاري» في كوالالمبور ومشروع «فيوتشر تاورز» في بونا بالهند.

تشييد

وستنطلق أعمال البناء والتشييد في أبراج مجمع «بيكسل» السبعة على الفور، ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الرابع 2021. ويأتي المجمع تجسيداً للبحوث التي أجرتها «إمكان» ليوفر بذلك مجمعاً غنياً بالمرافق المتعددة ووسائل الراحة التي تتيح للسكان والزوار المشي والتفاعل في رحابه، فالمشروع الذي تم تصميمه حول ساحة مخصصة للمشاة سيضم 525 وحدة سكنية، وستحتضن أبراجه ذات التصاميم المميزة 26 من المرافق المتنوعة مثل المقاهي والمطاعم المحلية ومتاجر التجزئة والمساحات العامة التفاعلية ومساحات العمل المشتركة والمراكز الإبداعية، وجميعها تهدف إلى إثراء حياة السكان والزوار على حد سواء.

موقع

يقع مشروع «بيكسل» في قلب مجمع «ميكرز ديستركت»، مشروع «إمكان» الممتد على مساحة 18 هكتاراً على الواجهة المائية لجزيرة الريم، وهو مصمم خصيصاً لتعزيز الإبداع واحتضان «الصنّاع» من فنانين ورواد أعمال وقيّمين على الفنون وحرفيين وشركات صغيرة ومتوسطة.