غرفة دبي تختار موجّهي برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية

المصدر: دبي- البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن أسماء 8 موجهين من أصحاب الخبرة وقادة الأعمال الذين سيشرفون على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية، والذي سيقام على هامش الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ستنظمه غرفة دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في نوفمبر القادم تحت شعار «أفريقيا الغد، نماء المستقبل».

وضمت قائمة المدربين والموجهين 4 شخصيات مرموقة في مجال المشاريع الناشئة في دبي، و4 شخصيات أفريقية متخصصة بمجال المشاريع الناشئة.

وستشرف هذه الشخصيات المختارة والمتخصصة في مجالها على توجيه وتدريب الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج.

وتم اختيار الموجهين والمدربين على التدريب التوجيهي استناداً إلى خبراتهم وتاريخهم المهني الحافل بالنجاح في تأسيس شركات ناشئة وقيادتها نحو الازدهار، حيث سيشرف الموجهون من الإمارات على الشركات الأفريقية الخمس التي تأهلت للبرنامج، في حين سيشرف الموجهون من القارة السمراء على الشركات الناشئة العاملة في الإمارات والتي تأهلت للمشاركة بالبرنامج.

وضمت لائحة المشرفين من الإمارات كريس توماس، المدير التنفيذي المشترك والشريك المؤسس لشركة «يوريكا»، وسينثيا كوربي، رائدة صناعة البناء في الشرق الأوسط في ديلويت، ونادر أميري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إل جروسر، المنصة الخاصة بتوصيل سلع البقالة، ونسيب بويري الرئيس التنفيذي لشركة وندرمان مينا.

وضمت اللائحة من أفريقيا كريس فولايان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «مول أفريقيا»، وأغوسا أومويغي، المؤسس والعضو المنتدب في شركة «أيكو في سي»، وجوناثان بيرمان، الرئيس التنفيذي في «جيه إي بيرمان أسوشياتس» وأبيوجي إيانولوا الذي يشغل منصب العضو المنتدب في «ستريت كابيتال».

3 أشهر

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 3 أشهر حتى تاريخ الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 18-19 نوفمبر، حيث سيوفر البرنامج للشركات الـ 10 الناشئة من الإمارات وأفريقيا فوائد عديدة تتخطى التوجيه والإرشاد لتشمل الحصول على مزايا وخدمات مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» التابعة لغرفة دبي، إضافة إلى فرصة التحدث خلال المنتدى واستعراض أفكارهم ومنتجاتهم، الأمر الذي يتيح لهم فرصة لإجراء حوارات ونقاشات واجتماعات مع مستثمرين ومتعاملين.

وكانت المرحلة الأولى اختتمت بتنظيم مسابقة «غرفة دبي للمشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية» على هامش قمة التقنية الأفريقية التي انعقدت في فبراير بالعاصمة الرواندية كيغالي، والتي شارك فيها 10 شركات ناشئة إماراتية و10 شركات ناشئة أفريقية، حيث تنافس المشاركون على تطوير أفكار إبداعية مبتكرة حول الأسس المتينة للبرنامج التدريبي والتوجيهي، واستعرضوا التحديات التي تعيق توسعهم ونموهم كمشاريع ناشئة عابرة للحدود، وحددوا الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنمو وتطور كل شركة ناشئة في أسواقها والأسواق الأخرى.

مبادرة نوعية

يعتبر برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية، أول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشاريع الناشئة في كلٍ من دبي والقارة الأفريقية، وهو مبادرة نوعية أطلقتها غرفة دبي بهدف استقطاب المشاريع الناشئة إلى الدولة، ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع للأسواق الخارجية في أفريقيا.