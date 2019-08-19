إقبال متزايد للمستثمرين الصينيين على عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

أكدت زايون دو - كيلي، الاستشارية العقارية ورئيسة فريق لدى شركة كولدويل بانكر الإمارات، أن العامين الماضيين شهدا إقبالاً متزايداً من أعدد كبيرة من المستثمرين الصينيين على سوق دبي العقاري.

واستناداً إلى منصة دوبيزل العقارية الإلكترونية كان الصينيون من بين أكثر 20 جنسية نشطة في البحث عن العقارات على منصتها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2018.

والجدير بالذكر، أنّ عدد المقيمين الصينيين في دبي ارتفع بنسبة 53% خلال السنوات الخمس الماضية، مع تواجد حوالي 230 ألف صيني في الإمارة حالياً وحوالي 4,000 شركة صينية. والعوامل الرئيسية وراء هذا النمو السريع تتضمن إطلاق الصين مبادرة «حزام واحد طريق واحد»، والاتجاه الحالي لسوق الأوراق المالية وسوق العقارات في الصين، وانخفاض قيمة اليوان الصيني (بنسبة 8.8% في الأشهر الثلاثة الأخيرة)، وهو ما ساهم في زيادة الرغبة لدى المستثمرين الصينيين في تنويع محفظتهم الاستثمارية لتشمل أصولاً بالدولار الأمريكي والعملات الأخرى في الخارج. وقبل ذلك كله مزايا سوق العقارات في دبي التي تتماشى مع توقعات المستثمرين الصينيين، من ناحية التملّك الحر، وعائدات الإيجار المرتفعة، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستثمارات المعفاة من الضرائب.

مناطق

وأشارت زايون دو - كيلي إلى أن وسط مدينة دبي، والروضة، والمدينة العالمية برزت بصفتها المناطق الأكثر شعبية للمستثمرين الصينيين لشراء العقارات الجاهزة.

وسط مدينة دبي

في الوقت الحالي، يتراوح متوسط سعر إعادة بيع العقارات في وسط مدينة دبي بين 1,700 و2,200 درهم للقدم المُربّعة، وهو ما يعادل ربع أو سدس السعر المعتاد في وسط شنغهاي. ما يعني أنّه خيار فعال جداً من حيث التكلفة للمستثمرين الصينيين الراغبين في الحصول على شقة في قلب دبي مع موقف مجاني للسيارة. ويبلغ العائد السنوي في وسط مدينة دبي حوالي 6% إلى 7%، وهو أقل بقليل من متوسط العائد السنوي في باقي الإمارة والبالغ 8%، ولكن بفضل المزايا العديدة، نجحت المنطقة في جذب عدد كبير من المشترين الصينيين.

الروضة (جرينز)

تقع معظم الشركات الصينية الكبرى بالقرب من منطقة الروضة، لذا تُعدّ خياراً شائعاً للمستثمرين الصينيين. كما أنّ قربها من مركز الشركات الكبيرة (مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الإعلام)، ومرافق النقل العام، فضلاً عن البيئة والمرافق المجتمعية الممتازة الملائمة للعائلات تصبح المنطقة خياراً جذاباً للغاية. يتراوح متوسط سعر البيع في الروضة بين 1,200 و1,500 درهم للقدم المُربّعة. أما العائد السنوي فيبلغ حوالي 8%.

من ناحية أخرى، برزت مشاريع دبي كريك هاربور، وميدان، ومدينة جميرا ليفينج كأعلى 3 مناطق استقطاباً لصفقات الشراء على الخارطة بين المستثمرين الصينيين.

دبي كريك هاربور

يُعتبر دبي كريك هاربور أحدث المشاريع الكبرى من إعمار العقارية ودبي القابضة، ونجح في استقطاب اهتمام كبير جداً من المستثمرين الصينيين الذين يعتبرون الآن أكبر جنسية مستثمرة في المشروع.

ميدان

تُعدّ ميدان أيضاً إحدى المناطق المفضلة لشراء العقارات على الخارطة بالنسبة للصينيين نظراً لقربها من وسط مدينة دبي. كما أنّ مرافق الترفيه الرئيسية كقناة دبي المائية ومول ميدان ون، إضافة إلى المدارس المخطط افتتاحها نجحت في توليد مستويات اهتمام عالية من المستثمرين الصينيين.

مدينة جميرا ليفينج

مدينة جميرا ليفينج هي مشروع سكني جديد من دبي القابضة، يمتاز بموقعه المميز مقابل فندق برج العرب. وهو المشروع الوحيد للتملّك الحر في منطقة جميرا، ويتميّز بتصميم تقليدي على الطراز العربي وسهولة الوصول إلى جميع فنادق الخمس نجوم القريبة. وقد أبدى المستثمرون الصينيون المقيمون في الإمارات اهتماماً بهذا التطوير.

المدينة العالمية

تُعتبر المدينة العالمية منطقة التجمع الصيني الأكثر شهرة في دبي لقربها من سوق التنين، وهو أكبر مجمع تجاري للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت المنطقة افتتاح العديد من المطاعم الصينية ومحلات الملابس والسوبرماركت المتخصصة في تلبية احتياجات الجالية الصينية. ويتراوح متوسط سعر البيع في المدينة العالمية 700 - 980 درهماً للقدم المُربّعة، مع عائد سنوي للتأجير يصل إلى 9% أو 10%، ما يجعلها الأعلى في دبي من ناحية مردود الإيجار.