«فوربس»: «فايف» إضافة كبيرة لأفق دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة فوربس، أن مشروع فايف في قرية جميرا المتوقع افتتاحه في وقت قريب، إضافة كبيرة لأفق دبي، والمشروع عبارة عن فندق يضم غرفاً وأجنحة فندقية فاخرة، ومن المتوقع أن يضيف بعداً جمالياً جديداً للمدينة.

ويقع المشروع في قرية جميرا سيركل ذات الشكل الدائري، ويضم الفندق 247 غرفة وجناحاً و221 شقة فندقية بغرفتي نوم و33 شقة فندقية بأربع غرف نوم. وحصل المشروع الإبداعي على عدة جوائز منها أفضل مشروع ترفيهي عام 2015 في حفل جوائز الشرق الأوسط للمعماريين، وجائزة المباني المرتفعة عام 2016، وأفضل فندق تحت الإنشاء في العام نفسه وغيرها.