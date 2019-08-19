«هاريس باي» تورّد 5 غلايات لصناعة السكر إلى شركة مصرية

المصدر: دبي - البيان

وقعت مجموعة «هاريس باي» الهندسية والمتخصصة في تقديم خدمات عالمية للقطاعات البحرية والملاحية والصناعية وتتخذ من الإمارات مقراً لها، عقداً مع الشركة المساهمة المصرية «القناة للسكر»، تقوم بمقتضاها بتوريد خمس غلايات أنابيب دخان أفقية، متعددة الأنابيب وذات ثلاثة ممرات، بقدرة تحمل تصل إلى 40 طناً في الساعة، ومن المتوقع أن تكون منشأة السكر المصرية واحدة من أكبر منشآت إنتاج سكر البنجر في العالم.

تكمن عوائد المشروع على الاقتصاد المصري بشكل رئيس من خلال مساهمة المنشأة في سد النقص المحلي في إنتاج السكر بنسبة 75%، إضافة إلى توفير إمدادات بقيمة 650 مليون دولار، وسيساعد المشروع في فتح الإمكانية لتصدير منتجات جانبية بقيمة 120 مليون دولار في السنة، وبالمثل؛ فإن مشاركة «هاريس باي» في هذا المشروع الضخم تعتمد على مكانة الإمارات التجارية ذات السمعة الطيبة من خلال المساهمة في رأس المال والقوة العاملة في البلاد.

وقال مارك برندرغاست، الرئيس التنفيذي لشركة هاريس باي «نحن سعداء للمساهمة في مشروع شركة القناة للسكر، إذ تتوافق خدماتنا التي نقدمها مع فلسفة الشركة المتمثلة في ضمان أعلى معايير التصميم وجودة الخدمة، وتكمن قوتنا في القدرة التي لا مثيل لها على وضع حلول متكاملة تناسب متطلبات العميل بشكل محدد ودقيق، ونحرص على تطبيق ذلك لتلبية احتياجات هذا المشروع المهم». ويهدف مشروع القناة للسكر إلى تطوير وإصلاح 181 ألف فدان (77 ألف هكتار) من الأراضي الصحراوية الواقعة في غرب محافظة المنيا، لزراعة 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنوياً.