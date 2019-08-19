نظام ضخ من «غروندفوس» للبرج الأخضر في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «غروندفوس» الدنماركية، لتصنيع المضخات وحلول أنظمة معالجة المياه، إتمام مشروع استبدال المضخات في مبنى «البرج الأخضر» بمنطقة ديرة بدبي.

ويندرج مشروع المبنى المؤلف من 17 طابقاً في سياق المبادرات الرئيسية للشركة في الإمارات. وتتماشى مع مضي الدولة قدماً في عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.

ووجدت غروندفوس بالتعاون مع «طاقة سوليوشنز»، شركة استشارات تقنيات الطاقة بدبي أن المضخات القديمة تفقد كفاءتها التشغيلية بشكل متزايد وأصبحت عاجزة عن مواكبة تغيرات الطلب الحالية والحافظ على الطاقة. وعقب استكمال عملية تركيب نظام المضخة الجديد، تبين أنه تجاوز الهدف المحدد مع انخفاض استهلاك المبنى السنوي للطاقة بنسبة 60% من 51.6 كيلوواط إلى 21.3 كيلوواط.