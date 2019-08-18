الاتحاد للطيران الأولى في الشرق الأوسط من حيث دقة المواعيد

المصدر: أبوظبي - البيان

جاءت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الأولى كأفضل شركة طيران من حيث دقة مواعيد الرحلات على مستوى الشرق الأوسط وذلك خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2019، حيث بلغ معدل وصول الرحلات في الموعد نسبة 83.5 في المائة.



وأظهرت الأرقام والإحصائيات الجديدة الصادرة عن مؤسسة OAG المتخصصة في بيانات ومعلومات الطيران أن الاتحاد للطيران هي شركة الطيران الوحيدة على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي زاد متوسط دقة المواعيد على نسبة 80 في المائة خلال تلك الفترة.



كما أظهرت البيانات أن الاتحاد للطيران جاءت في المرتبة الرابعة والعشرين من حيث دقة مواعيد الرحلات على المستوى العالمي خلال شهر يوليو، وهو الشهر الذي يشهد ذروة السفر خلال فصل الصيف في منطقة الشرق الأوسط.



وبهذه المناسبة، أفاد جون رايت، نائب الرئيس لشؤون المطارات العالمية وعمليات شبكة الوجهات في الاتحاد للطيران قائلاً: "تقدم الاتحاد للطيران خدمات عالية الجودة، وتمثل الموثوقية ودقة المواعيد أحد المحاور الرئيسية لما نقدمه من منتجات وخدمات. وسنواصل السعي نحو الوصول إلى التفوق سواء في الأجواء أو الخدمات الأرضية. ويأتي هذا الإنجاز كدليل دامغ على أن الجهود التي نبذلها تأتي ثمارها وتصب في صالح ضيوفنا الكرام."



وجاءت أربع شركات في الشرق الأوسط ضمن قائمة OAG لأفضل خمسين شركة من حيث دقة مواعيد الرحلات. وخلال شهر يوليو، ارتفع مستوى أداء الاتحاد للطيران بمعدل 10 نقاط عن المتوسط العام للمنطقة وأربعة في المائة عن أعلى شركة تليها على مستوى المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن التعريف العالمي المعتمد لدقة مواعيد الوصول والمغادرة يتراوح ضمن 15 دقيقة من المواعيد المجدولة المعلن عنها.