«برج العرب» الفندق الأفخم للرؤساء التنفيذيين

المصدر: دبي ـ سيد صالح

اختارت مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية فندق «برج العرب» في «جميرا» بدبي كأفخم فندق يصلح لإقامة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية في 2019.

ونشرت المجلة أمس تقريراً عن أفخم 5 فنادق للرؤساء التنفيذيين لعام 2019، وجاء «برج العرب» في المركز الأول، وأوضح التقرير أن الفندق يعد المكان الأفخم عالمياً على الإطلاق، سواء للرؤساء التنفيذيين أو لغيرهم، وذلك لعدة أسباب مقنعة ومنها على سبيل المثال مستويات الترف والرفاهية غير القابلة للمنافسة التي يوفرها الفندق لنزلائه ومنشآته ومرافقه المبهرة، فضلاً عن موقعه الساحر على جزيرة منفردة في الخليج العربي. وذكر التقرير أن الإقامة في فندق «برج العرب» تعد مكافأة حقيقية للرؤساء التنفيذيين العالميين.