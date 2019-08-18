«تورك»: الإمارات تؤكد دوماً عدم وجود المستحيل

المصدر: دبي - البيان

ذكرت مجلة «تورك» البريطانية أن الإمارات ودبي تثبتان دوماً عدم وجود شيء اسمه المستحيل، وأنهما تلقنان العالم مجدداً هذا الدرس في كل إنجاز جديد لهما.

جاء ذلك في سياق تقرير خاص نشرته أمس المجلة المتخصصة في شؤون الابتكار والإبداع عن طموح الإمارات ودبي في تقنية طباعة المباني باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد. وأكد التقرير أن الإمارات ودبي تسعيان إلى اعتلاء الصدارة العالمية في تطبيق هذه التقنية وتتبنيان رؤية طموحة تهدف إلى أن تكون الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، مركزاً عالمياً رئيسياً لاستخدام هذه التقنية ونشرها في كل أنحاء العالم.

وعليه، فإن الإمارات ودبي تتعاملان مع هذا الطموح بجدية بالغة وأنهما ماضيتان قدماً بالفعل صوب تحقيقه، حيث وضعت دبي نصب عينيها هدفاً هو أن تكون 25% من إجمالي مبانيها مطبوعة باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.