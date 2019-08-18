دبي تصدر 14700 رخصة في ٦ أشهر.. 97 % منها تجارية ومهنية

المصدر: دبي- البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 14,737 رخصة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2019، الأمر الذي يؤكد استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.

ووفقاً لتقرير حركة الأعمال، امتازت الرخص الجديدة بتنوعها وجاء في المقدمة الأنشطة التجارية بنسبة 52% (7,648)، والمهنية 45% (6,722)، والسياحية 2% (262)، والصناعية 1% (105)، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 22,456، في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 17,798 إجراء، ووصل إجمالي تعديل رخصة تجارية إلى 16,084 إجراء.

ووصل إجمالي معاملات التجديد 73,404 معاملات، ضمت 34,250 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 47% من إجمالي المعاملات، وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 1149 رخصة.

وحازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر من الرخص الجديدة في الإمارة بإجمالي 7,584 رخصة، ثم ديرة 7,135 رخصة، وحتا 18 رخصة، وجاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى ضمن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية بواقع 1,747 رخصة، ثم القرهود (1,284)، بور سعيد (986)، الفهيدي (908)، ثم البرشاء الأولى، والمركز التجاري الأول، والمرر، والخبيصي، ونايف، وعود ميثاء.

ومن حيث الأشكال القانونية للرخص الجديدة، تصدرت 7,392 رخصة كشركات ذات مسؤولية محدودة، تلتها 3,883 مؤسسة فردية، ثم 2,686 مؤسسة أعمال مدنية.

وضمت الأشكال القانونية أيضاً كلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة- الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة أجنبية، فرع شركة خليجية، مساهمة عامة، مكتب ارتباط حكومي، توصية بسيطة، ومؤسسة.

وذكر التقرير أن رجال الأعمال الجدد يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12%، كما أظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات كانت من نصيب: الهند وبنجلاديش وباكستان ومصر وبريطانيا والسعودية والأردن والصين والفلبين، والسودان، بالترتيب.