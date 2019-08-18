دبي ضمن أنشط مراكز التجارة البحرية في العالم

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت صحيفة «لويدز ليست» البريطانية أن دبي أحد أهم المدن البحرية في العالم، وواحدة من أنشط مراكز التجارة البحرية في العالم وأكثرها تميزاً، وذلك ضمن تقرير نشرته الصحيفة عن أهم المدن البحرية في العالم، وعن آفاق نموها المستقبلي في قطاع التجارة البحرية.

وأوضح التقرير أن دبي إلى جانب لندن، سنغافورة، هامبورغ، نيويورك، وميناء بيريه اليوناني تتنافس على لقب المدينة البحرية الأهم في العالم. وأضاف أن ما يميز دبي عن باقي المدن المذكورة هو موقعها المتميز في ملتقى تجارى التجارة البحرية العالمية، بالإضافة إلى تقدمها في قطاع الخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن المزيد من النمو والازدهار في التجارة البحرية ينتظر دبي مستقبلاً، كونها تهتم بتوظيف التقنيات الحديثة وإمكانياتها الهائلة لتعزيز مكانتها البحرية المتميزة أصلاً.

يذكر أن «لويدز ليست» قد صنفت دبي في المركز العاشر عالمياً من حيث حجم الحاويات التي عبَرت موانئها في عام 2018، وفقاً لقائمة «100 ميناء لعام 2019»، والتي أصدرتها المجلة نهاية الشهر الماضي. وتُصدر «لويدز ليست»، هذه القائمة بصفة سنوية، لترصد فيه أكبر موانئ العالم من حيث عدد الحاويات التي عبَرتها في كل عام.

وتطلق المجلة على هذه الموانئ المائة وصف «صفوة موانئ العالم».

وبلغ حجم الحاويات التي عبرت دبي على مدى العام الماضي 14,954,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً، وهي وحدة قياس البضائع المنقولة بحراً في حاويات.