الإمارات الأولى عربياً في جودة الحياة الرقمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر جودة الحياة الرقمية 2019 الصادر حديثاً عن مؤسسة «سيرف شارك» العالمية، محتلة المركز 31 عالمياً، متفوقة على الهند (32) ورومانيا (33) وجنوب أفريقيا (40) وماليزيا (41) والصين (47) والبرازيل (52). وبلغ إجمالي مجموع النقاط التي سجلتها الإمارات 0.615 نقطة.

وتفوقت الإمارات على دول عدة في مؤشر قوانين حماية البيانات مثل البرازيل بمجموع كلي بلغ 0.0677 نقطة، وهو أعلى مجموع كلي حققته 51 دولة.

وحققت نسبة مرتفعة في مؤشر الأمن السبراني العالمي الفرعي، كما تقدمت في مؤشر وفرة الخدمات الحكومية الإلكترونية الفرعي على عدة دول، من بينها كندا وهولندا وسويسرا وإسبانيا وآيسلاندا وألمانيا.

واستند مؤشر«سرف شارك» إلى معلومات مفتوحة المصدر من قواعد بيانات مصادر متعددة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي وفريدوم هاوس والاتحاد الدولي للاتصالات. واستخدم معايير شملت سرعة اتصال الإنترنت، والقدرة على تحمل التكاليف، والأمن السيبراني، وتوافر قوانين حماية البيانات، وخدمات الحكومة الإلكترونية وغيرها.

وشملت قائمة البلدان العشرة الأوائل النرويج، واليابان، وكندا، والدانمرك، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والسويد.