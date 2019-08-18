الإمارات توفر بيئة مثالية للأيرلنديين للعيش والاستقرار

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «آيريش تايمز» أن الإمارات ودبي توفران بيئة صديقة للأيرلنديين، وتهيئان لهم ظروفاً معيشية مواتية ونمط حياة يعادل نفس نمط الحياة الذي يعيشونه في بلدهم الأم، ما يجعل منهما مكانيين مثاليين للأيرلنديين للعيش والاستقرار.

ونشرت الصحيفة الأيرلندية أمس تقريراً عن الأيرلنديين المقيمين في الإمارات، وتحديداً في دبي، موضحةً أن أهم ما يميز ظروف الحياة في الإمارات ودبي هي سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ما يجعل بدء عمل تجاري، كشركة أو مصنع أو متجر في الإمارات ودبي، أمراً يحتمل نسبة كبيرة من النجاح والتوفيق.

وأوضح التقرير أن هذه السهولة في ممارسة العمل التجاري في الإمارات ودبي كانت السبب الرئيسي لاستقطاب أهم الشركات والعلامات التجارية العالمية التي تنشط في مختلف القطاع لتأسيس وجود لها في دبي.

وأضاف تقرير «آيريش تايمز» مقابلات مع بعض أفراد الجالية الأيرلندية المقيمة في دبي، والذين تحدثوا عن ظروف حياتهم في الإمارة والنجاح الذي حققوه في حياتهم المهنية.