علي الشامسي مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات العامة للبترول

المصدر: دبي - البيان

تم تعيين المهندس علي خليفة الشامسي مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وتأتي هذه الخطوة بهدف وضع قيادة تنفيذية جديدة تتناسب وما تشهده المؤسسة من مرحلة تنموية توسعية لتمكينها من الوصول إلى مستويات أفضل من ناحية كفاءة الإنتاج والمنتج وجودة الخدمات.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير - وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة «إمارات» - التزام المؤسسة بالعمل نحو تحقيق رؤيتها كمؤسسة نفطية رائدة على صعيد منطقة الخليج العربي، وتقديم أفضل قيمة لعملائها والارتقاء بجودة منتجاتها، بما يعزز من المكانة التجارية والمؤسسية التي تحظى بها «إمارات».

وقال: «إننا نثمن الجهود التي بذلها عادل خليفة الشاعر - مدير عام المؤسسة السابق، والذي ساهم بشكل محوري على مدار 8 سنوات في تحقيق إنجازات نوعية للمؤسسة».

وأضاف معالي عبيد الطاير: «حققت «إمارات» إنجازات مهمة على صعيد مسيرتها المؤسسية، حيث انتهجت سياسة توسيع وتنويع قاعدة استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، محققة بذلك أعلى مستويات النجاح ومرسخة لسمعة مؤسسية رائدة على الصعيد المحلي والإقليمي على حد سواء. وتدخل المؤسسة حالياً عبر قيادتها التنفيذية الجديدة مرحلة تنموية وتوسعية مهمة تهدف إلى تحقيق المزيد من التميز والريادة والعمل نحو المساهمة في تحقيق رؤية «إمارات» 2021».

والجدير بالذكر أن علي خليفة الشامسي يحظى بخبرة طويلة ومتميزة تمتد إلى أكثر من 3 عقود في مجال عمليات التنقيب والإنتاج لقطاع البترول والخدمات المرتبطة به، كما تولى مناصب حيوية عدة في هذا القطاع، آخرها منصب رئيس تنفيذي لشركة الياسات للعمليات البترولية، إحدى شركات مجموعة أدنوك، ومدير إدارة الاستراتيجية والتنسيق في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وكذلك منصب رئيس معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) للسنوات الخمس الماضية.