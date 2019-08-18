هيئة تنظيم الاتصالات: 130 % نمو المعاملات الرقمية الحكومية خلال عامين

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

كشفت إحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات عن نمو عدد المعاملات عبر القنوات الإلكترونية والذكية في الوزارات والجهات والمجالس الاتحادية في الإمارات من 8,231,312 ملايين في 2016 إلى 18,962,491 مليون معاملة بنهاية 2018 بنمو 130% العامين الماضيين في 230 خدمة ذات أولوية قدمتها 40 جهة اتحادية للأفراد والشركات.

في المقابل أظهرت بيانات «مؤشر نسبة الاستخدام للخدمات الإلكترونية» اانخفاض عدد المعاملات اليدوية التي تقدم عن طريق مراكز الخدمة في تلك الخدمات من 28,585,298 مليوناً إلى 19,367,595 مليون معاملة بواقع 32%.

تصنيف الخدمات

ويقوم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بتصنيف خدمات الحكومات الاتحادية إلى خدمات ذات أولوية وخدمات غير ذات أولوية، وذلك بناءً على عدة معايير، أهمها حجم الطلب على الخدمة أو عدد الشكاوى التي تتلقاها تلك الخدمة.

ويقوم فريق التحوّل الذكي في الهيئة بتقييم مدى تقدم الخدمات ذات الأولوية في الجهات الاتحادية وفقاً لـ 7 مؤشرات هي التحوّل الإلكتروني الذكي ونسبة الاستخدام والسعادة والتوعية العامة وجودة المواقع الإلكترونية وجودة الخدمات الإلكترونية ومؤشر تكامل الخدمات.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام قطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة في هيئة تنظيم الاتصالات، إن ارتفاع الدرجات التي حققتها الخدمات ذات الأولوية في كل الهيئات الاتحادية، ومن ضمنها هيئة تنظيم الاتصالات، يشير إلى أننا نسير بثبات نحو تحقيق هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً 2020، والأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية العالمي للأمم المتحدة بحلول 2021.

وأوضح الحوسني: «الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية التابع للهيئة هو مسؤول عن مؤشرين مهمين، هما مؤشر الخدمات الذكية OSI ويختص بالحكومة الذكية، ومؤشر الجاهزية الشبكية TII، الخاص بقطاع الاتصالات.

وتصدّرت وزارة الداخلية قائمة أفضل الجهات الحكومية في التحوّل الإلكتروني في الدولة وحققت قفزة على مستوى المؤشرات فيما جاءت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية. واحتلت وزارة التغير المناخي والبيئة المرتبة الثالثة تليها وزارة تنمية المجتمع ثم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية