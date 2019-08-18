«سيتي سكيب جلوبال 2019» يستشرف الفرص العقارية في دبي والمنطقة

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

يستعد معرض ومؤتمر سيتي سكيب 2019 لاستقبال آلاف المستثمرين الراغبين بتملك العقارات في دبي والإمارات، والمنطقة ودول العالم للاستفادة من الفرص والعروض الواسعة التي سيطرحها المعرض.

وينطلق المعرض في 25 ولغاية 27 سبتمبر المقبل وسط توقعات أن يشهد السوق العقاري في دبي دخول 34,000 وحدة عقارية جديدة إلى السوق مما يجعل من هذا العام فرصة مهمة لمشاهدة كل المشاريع الجديدة في دبي على وجه الخصوص بحسب القائمين على المعرض.

وسيجري طرح مشاريع جديدة في العديد من الأسواق الأخرى الناشئة، ليقدم فرصة لكل من المستثمرين والمطوّرين العقاريين، وغيرهم للاطلاع على الصورة الكاملة للقطاع العقاري. ويُقام معرض ومؤتمر سيتي سكيب على مساحة 37,800 متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك به هذا العام أكثر من 300 مطور عقاري ومورّد ومدينة وسلطة إقليمية، وبنوك ومشاركين متنوعين، ويتضمن منصات وواجهات عرض شديدة التنوع. ويجذب المعرض كل عام 36,000 زائر تقريباً، ما يمنح هذا الحدث شهرة مستحقة كونه موقع التواصل مع الشركاء القدامى والجدد، ومنصة لمقارنة الأسعار واقتناص الفرص والقيام بالأعمال التجارية.

ويقام مؤتمر سيتي سكيب على هامش المعرض، ويقدم المؤتمر برنامجاً شاملاً من الموضوعات والمتحدثين، ويتضمن المؤتمر كلمات رئيسية ولجان نقاش، وحالات دراسية في جميع المجالات العقارية، وقد جذب المؤتمر أكثر من 1,000 زائر في عام 2018، وبالإضافة إلى ذلك فسوف يقام حفل جوائز سيتي سكيب السنوي للأسواق الناشئة على مدار ثلاثة أيام، ليحتفي بالتميّز في مجال التطوير العقاري والهندسة المعمارية.