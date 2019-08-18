نظام إلكتروني جديد لتسجيل السلع الانتقائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «الهيئة الاتحادية للضرائب» نظاماً إلكترونياً جديداً لتسجيل السلع الانتقائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطط التطوير المتواصلة للنظام الضريبي بشكل عام، ونظام الضريبة الانتقائية بصفة خاصة الذي يشهد عمليات تحديث مستمرة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أن الآلية الجديدة تتميز بدقة إجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة، بالإضافة إلى التحديثات التي تمت على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية.

مكانة تنافسية

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، من خلال التحسين المستمر للخدمات ودقة وشفافية الإجراءات.

وأوضحت أنه يتعين على كل قطاعات الأعمال المعنية بالسلع الانتقائية اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.

وتتضمن متطلبات تسجيل السلع الانتقائية توفير تفاصيل المنتج، وتفاصيل المكونات الغذائية، وتفاصيل الحملات التسويقية التي تشمل الصور والفيديوهات، وتقرير المختبر في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وأخيراً تفاصيل السعر اعتماداً على دليل السعر لدى تجار التجزئة في الإمارات، أو تفاصيل السعر في الدولة المعنية في حال عدم بيعها في الإمارات.

التزام

وأكدت الهيئة أنه على جميع المسجلين للضريبة الانتقائية الالتزام بالنماذج المحدثة للتصريحات والإقرارات الضريبية في النظام ومنها تصريحات الاستيراد والإنتاج والمناطق المحددة والمشتريات المحلية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بخدمات وتصريحات الضريبة الانتقائية.

وأشارت إلى أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من الأدلة الإرشادية الجديدة ودليل المستخدم الجديد في شأن النماذج المحدثة في النظام والآلية والمتطلبات الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية لدى الهيئة، والتي قامت بنشرها في الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات الإلكترونية للمسجلين ومستخدمي نظام الهيئة.

وتتميز أنظمة الهيئة بسهولة الخطوات التي توفرها للتسجيل، وتقديم التصريحات والإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي.

مطالبة بالتسجيل

ودعت الهيئة قطاعات الأعمال المعنية والمتخصصين للاستفادة من هذه الأدلة لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات بالآلية الجديدة.

وطالبت الهيئة كل قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي ومستوردي ومخزني السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، بالمبادرة إلى تسجيل كل هذه المنتجات عبر النظام الجديد لتسجيل السلع الانتقائية وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء في شأن السلع الانتقائية، والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب عدم وجود حد للتسجيل للضريبة الانتقائية، لذلك فإنه يتعين على أي شخص يمارس الأنشطة المتعلقة بالمنتجات المشمولة بالضريبة الانتقائية المبادرة بالتسجيل واحتساب الضريبة المستحقة، مشيرة إلى أن موقع الهيئة يوفر معلومات وإرشادات تفصيلية للإجراءات المطلوبة.