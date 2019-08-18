إضافة مجموعة من العروض الترفيهية ومناطق الجذب الفاخرة

المصدر: دبي- البيان

واصلت دبي سعيها لتوفير مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية ومناطق الجذب الفاخرة لزوارها والقاطنين فيها خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، حيث تم افتتاح «كوكا كولا أرينا» أكبر قاعة مغطاة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط بقدرةٍ استيعابية تصل إلى 17 ألف زائر، ويمكن أن تستضيف فعاليات متنوعة على مدار العام بما في ذلك البطولات الرياضية ومسابقات الألعاب الإلكترونية والعروض المسرحية والموسيقية والمؤتمرات وحفلات العشاء وغيرها العديد.

كما تم مؤخراً افتتاح الحديقة القرآنية لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية شاملة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي حديقة مصممة لإتاحة المجال أمام الزوار الدوليين للاطلاع على جوانب من الحضارة والتراث الإسلامي.