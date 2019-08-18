10 % نمو التدفقات السياحية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي- البيان

حافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على معدّل نمو ثابت في حجم التدفقات السياحية إلى دبي، وبلغ 10 %، حيث جاءت السوق المصرية في المرتبة الـ 13 بنمو 10 %، أما منطقة رابطة الدول المستقلة ودول أوروبا الشرقية وروسيا فقد سجّلت نمواً 9 %.وأسهمت الأمريكتان الشمالية والجنوبية بنحو 7 % وأفريقيا 5 %، فيما سجلت الأخيرة أسرع نمو من منطقة واحدة تجاوز 9 %.

وتعزز الحضور الأفريقي من خلال الأرقام المضاعفة التي سجلتها السوق النيجيرية كونها واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً بـ 28 %، وبذلك تدخل للمرة الأولى ضمن أكبر 20 سوقاً مصدرة للزوار في النصف الأول من 2019 وبلغت نسبة الزوار من منطقة أسترالاسيا 2 %، في إشارة إلى جاذبية دبي بوصفها محطة مفضلة للتوقف بالنسبة للمسافرين العابرين إلى مناطق بعيدة.