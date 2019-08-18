خطوات طموحة لدعم نمو التدفقات عبر شراكة القطاعين

المصدر: دبي- البيان

قامت دبي باتخاذ خطوات طموحة لتعزيز النمو المتسارع لقطاع السياحة من خلال زيادة التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع، للمساعدة في جعل دبي وجهة مفضلة للزوار من حول العالم وأسهم الإعلان عن إعفاء المرافقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة من رسوم التأشيرة لدولة الإمارات في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة للعائلات.

وقال هلال المري: «في الوقت الذي نلتزم فيه بتنويع الأسواق المستهدفة لحملاتنا الترويجية، فإننا حريصون على الترويج للمقومات السياحية المتعددة في دبي والتجارب الغنية التي تقدمها لزوارها. ولم يكن لهذه الاستراتيجية أن تحظى بالنجاح لولا التعاون المستمر والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبدو نتائجه واضحة من خلال المهرجانات والفعاليات التي ننظمها على مدار العام لتقديم تجارب لا تنسى للزوار».