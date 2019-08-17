17 % زيادة في زوار «دبي فستيفال سيتي مول» خلال العيد

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوّق لدى مجموعة «الفطيم»، أن «دبي فستيفال سيتي مول» سجل نمواً بواقع 17% في معدلات الإقبال خلال أيام عيد الأضحى.

ولفت كليفر في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن المركز أطلق أولى عروض الألعاب النارية في عيد الفطر الماضي، حيث شهدها أكثر من نصف مليون زائر خلال يومين.

وأضاف: «سعينا على الدوام لتزويد زوارنا خلال عيد الأضحى المبارك بطيف متنوع من التجارب الاستثنائية، والتي شملت هذا العام مجموعة من الأنشطة المشوّقة المناسبة لجميع أفراد العائلة، بما فيها عرض الألعاب النارية الوحيد في دبي خلال فترة العيد، والذي رافقته أضواء الليزر والموسيقى والنوافير الراقصة، فضلاً عن عرض «تخيّل» الرائع.

وتم تقديم هذا العرض الفريد مرتين يومياً خلال اليومين الأول والثاني لعيد الأضحى، إذ حظي ضيوفنا بفرصة الاستمتاع بهذه العروض المدهشة من «فستيفال باي» أو أثناء تناولهم الطعام في أحد المطاعم العديدة المطلّة على الواجهة المائية لدينا. وعلاوة على ذلك، نظّمنا طيفاً من الأنشطة الترفيهية الجوالة داخل مركز التسوق، لننشر الروح الاحتفالية للعيد ونمتع الزوار».

تجدر الإشارة إلى أن مراكز التسوق في دبي شهدت إقبالاً كثيفاً من الزوار خلال عيد الأضحى، حيث اكتظت بالمتسوقين والزوار، وهو ما دعم قطاع التجزئة في دبي الذي سجل معدلات مبيعات مرتفعة خلال عطلة العيد.