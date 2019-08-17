دبي سابع أفضل مراكز مستقبل التقنية المالية عالمياً

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز 7 ضمن قائمة مراكز مستقبل التقنية المالية العشر الأولى التي تتمتع بإمكانات اقتصادية باهرة لعام 2019 ـ 2020 والتي وردت في سياق تقرير مراكز تقنية المستقبل المالية 2019-2020 الذي أصدرته أمس مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر (إف دي آي) الصادرة عن مؤسسة فايننشال تايمز اللندنية، وتفوّقت فيه دبي على مدن كوالالمبور وشنغهاي وهونغ كونغ.

وجاءت مدن طوكيو ولندن وسنغافورة وبكين وسيئول في صدارة القائمة التي خلت من أي مدينة إقليمية أوعربية واستندت المجلة في وضع هذه القائمة الفرعية على عوامل منها الناتج المحلي الإجمالي، وحصة الفرد من الناتج المحلي ومعدل البطالة والقوى العاملة واللوائح المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤشر الحرية الاقتصادية وعدد الأيام التي يستغرقها بدء نشاط تجاري.

ولوضع قائمة مختصرة لمراكز مدن مستقبل التقنية المالية 2019 ـ 2020، جمعت«إف دي آي انتلجانس» التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز البيانات باستخدام أدوات «إف دي آي» المتخصصة عبر الإنترنت بالإضافة إلى مصادر أخرى حيث تم جمع البيانات في 52 مركزاً تحت 5 فئات تتضمن الإمكانات الاقتصادية، أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، الابتكار والجاذبية، الربط .