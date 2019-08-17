49.7 مليوناً أرباح «إير صربيا» 2018

المصدر: دبي- البيان

حققت «إير صربيا»، التي تمتلك شركة «الاتحاد للطيران» 49% من أسهمها، أرباحاً صافية بقيمة 12.2 مليون يورو «49.73 مليون درهم» عام 2018 وفقاً للبيانات التي أعلنتها الناقلة أخيراً ونشرتها، أمس، مجلة «إير ترانسبورت وورلد» الأمريكية. وأفادت الناقلة، بأن العام الماضي شهد أيضاً وضع حجر الأساس لعملية التوسع في شبكة وجهاتها. وقال دونكان نايسميث، الرئيس التنفيذي لــ «إير صربيا»، تعليقاً على نتائج 2018: «كان العام الماضي أيضاً بمثابة قاعدة انطلاق لاستراتيجيتنا طويلة الأجل، والتي تهدف إلى تعزيز دورنا كرائد إقليمي».

ونقلت «إير صربيا» 2.48 مليون مسافر العام الماضي، كما استطاعت أن تحقق تحسناً هائلاً في أعمالها ونمط تشغيلها، حينما أطلقت في 2018 مفهوماً جديداً لأسعار تذاكر رحلاتها، فضلاً عن زيادة حجم مبيعاتها عبر شبكة الإنترنت لتصل قيمتها الإجمالية في 2018 إلى 6.9 ملايين يورو، أي حوالي 5 أضعاف قيمتها في 2017.