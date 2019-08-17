«إكسبو 2020» نافذة عالمية على الإبداعات الإنسانية

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «ذي نيشن» النيجيرية، «إكسبو 2020 دبي» بأنه حدث دولي مرموق يتمتع بخصائص وسمات تجعله قادراً على تغيير حظوظ الدول المشاركة فيه من مختلف أنحاء العالم، وإلى الأبد وأنه يعتبر نافذة عالمية على الإبداعات الإنسانية فعلى سبيل المثال، يعد «إكسبو 2020 دبي» من حيث حجمه، عدد الدول المشاركة فيه، عدد الزوار المتوقع أن يرتادونه، ومدته، بمثابة تظاهرة عالمية للاحتفاء بالإبداع، والابتكار، والإنسانية وثقافات العالم، الأمر الذي يجعل منه فرصة مواتية رائعة لإعادة إحياء اقتصادات وثقافات الدول المشاركة فيه.

ونشرت الصحيفة النيجيرية، أمس، تقريراً خاصاً عن «إكسبو 2020 دبي» بعنوان ««إكسبو 2020 دبي» يفتح آفاقاً جديدة لنيجيريا».

وذكر التقرير أن «إكسبو 2020 دبي» سيمنح نيجيريا وكافة الدول الأفريقية الأخرى المشاركة فيه الدفعة اللازمة للتصدي للتحديات الاقتصادية الجديدة المُنتَظر أن تواجهها مستقبلاً. وتطرق تقرير صحيفة «ذي نيشن» إلى موقع إقامة «إكسبو 2020 دبي» واستعرض مزاياه بالبيانات والأرقام، فذكر أن المساحة الشاسعة المخصصة للموقع، والتي تبلغ 4,38 كيلومترات مربعة تجعل منه تجمعاً عالمياً هائلاً.

وأوضح أن مشاركة كافة الدول الكبرى كالولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، ألمانيا، وغيرها تعزز جاذبيته لدى الدول النامية، ومنها نيجيريا للاستفادة من فرص التعاون الاقتصادي مع هذه الدول القوية بالاضافة الى نقل التجارب والخبرات والتكنولوجيا في القطاعات المختلفة.