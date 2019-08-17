10 % نمو القطاع اللوجيستي في الإمارات حتى 2025

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت دراسة أصدرتها «تك نافيو» البريطانية للدراسات والأبحاث الاقتصادية المتخصصة أن قطاع الخدمات اللوجستية شهد نمواً مطرداً في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأنه مرشح لمواصلة النمو الفترة المقبلة حيث سيسجل نمو سنوي إجمالي مركب لا يقل عن 10%حتى 2025.

وتناولت دراسة «تك نافيو» سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات، حيث استعرضت نموه خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما توقعت آفاق نموه المستقبلي خلال الفترة من العام الجاري وحتى 2025.

وأفادت الدراسة بأن سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات، بكافة مراحله، وظائفه وعملياته التي تشمل شحن البضائع، نقلها، تخزينها؛ وتوزيعها من نقطة إلى أخرى، سجل معدل نمو سنوي إجمالي مركب بلغت 8.6% خلال الفترة من 2013 وحتى 2018.

كما رصدت الدراسة أبرز اللاعبين في هذه السوق بالإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة وهي شركات «أرامكس»؛ «دويتش بوست دي إتش إل»؛ «فيديكس»؛ و«غلفتينر».