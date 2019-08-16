سفير الهند يقرع جرس ناسداك دبي احتفالاً بيوم الاستقلال

المصدر: دبي - البيان

قرع نافديب سوري، سفير الهند لدى الإمارات، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي أمس في إطار الاحتفال بيوم استقلال الهند. ويعكس الاحتفال النمو القوي للروابط المالية والاقتصادية الوثيقة بين الإمارات والهند، وكذلك روابطهما الاجتماعية والسياسة القوية. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 60 مليار دولار في 2018 بعد أن شهد ارتفاعاً من 52 ملياراً في 2017، كما يقيم أكثر من 3 ملايين هندي في الإمارات.

وقال نافديب سوري: يسعدني التواجد في ناسداك دبي للاحتفال بيوم الاستقلال في الهند، حيث تعكس هذه المبادرة التي تبنتها ناسداك دبي تزايد قوة الشراكة الاستراتيجية بين دولتي الهند والإمارات. ويأتي هذا الحدث تقديراً لمكانة جمهورية الهند كأحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الإقليمي الذي يمنح دبي فرصاً هائلة لخلق طرق فعّالة ومفيدة لتدفقات رأس المال بين البلدين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «من دواعي سرورنا أن نحتفل بيوم الاستقلال لجمهورية الهند في بورصة ناسداك دبي، ونتطلع إلى تعزيز الروابط بين أسواق رأس المال الثنائية. وتستمر الشركات الهندية والجالية الهندية في الإسهام بشكل كبير في النجاح الاقتصادي للإمارات، وناسداك دبي على استعداد تام لدعم التطور المتنامي للعديد من أنشطة السوق». وتعد الشركات الإماراتية بما فيها موانئ دبي العالمية المدرجة في ناسداك دبي من كبار المستثمرين في الهند في قطاعات تضم الموانئ والبنية التحتية للنقل والطاقة والإسكان.

وتشمل الروابط السياسية زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى الإمارات في عام 2018، والتي التقى خلالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

يذكر أن الهند حصلت على استقلالها من بريطانيا في 15 أغسطس 1947.