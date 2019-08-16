210 شركات صينية تستثمر في 18 قطاعاً برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد أحمد نعمان مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة «راكز»، أن هناك حضوراً قوياً للشركات الصينية في مناطق مجموعة «راكز».

وأوضح أن هناك 210 شركات تستثمر في أكثر من 18 مجالاً، حيث تعمل 130 شركة في المجال التجاري، فيما تقدم 54 شركة خدماتها في قطاع الخدمات، و25 شركة في التجارة العامة، وتعمل 15 شركة في المجالات الأخرى مثل الصناعي والأكاديمي والإعلامي.

وأضاف نعمان أن أداء ونمو الشركات الصينية في مجموعة «راكز» خلال عام 2018 كان مشجعاً، حيث استقطبت المجموعة خلال العام الماضي 60 شركة صينية في مختلف المجالات، مقارنة بـ150 شركة في مجمل السنوات الماضية، نتيجة للحوافز والخدمات المقدمة لها.

وشدد على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة التي تربط إمارة رأس الخيمة وجمهورية الصين ساهمت في تحفيز ونمو الاستثمارات والتجارة بينهما، الأمر الذي يعكس الآفاق الواعدة وزيادة مستوى التعاون المتبادل في مختلف القطاعات، نتيجة للزيارات المتبادلة التي ساهمت في تسليط الضوء على أبرز مبادرات رأس الخيمة التي تدعم الاستثمار الأجنبي والترويج لفرص الاستثمار وبحث مجالاته.

بعثات ترويجية

وأشار إلى إمكانية تنظيم بعثات استثمارية ترويجية إلى الصين ضمن وفد من الدوائر الحكومية في رأس الخيمة خلال العام الجاري، في ظل اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين بشأن الرغبة في التوسع والاستثمار في الإمارات، وذلك لأهمية موقع الدولة الاستراتيجي وما توفره من امتيازات وتسهيلات وبنية تحتية متطورة.

فرص جيدة

وأكد أن هناك فرصاً جيدة أمام قطاعات الأعمال في الإمارات والصين لزيادة الاستثمارات في العديد من المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والتجارة والقطاعات الأخرى، في ظل اهتمام الشركات الصينية بتوسيع أنشطتها حول العالم، حيث تلعب هذه الاستثمارات والمشاريع دوراً مهماً في دعم مبادرة «الحزام والطريق» والرؤية الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة توفر بيئة مميزة الاستثمار من خلال اعتمادها سياسات مبتكرة جاذبة وصديقة للمستثمر مما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات الصينية والتوسع في أسواق المنطقة.