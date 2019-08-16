3.04 % انخفاض التضخم بدبي في يوليو

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أصدره أمس أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.04% في شهر يوليو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وانخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.27% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.68 نقطة، وقسم النقل بنسبة 3.60% ما خفض التضخم بمقدار 0.41 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.09% ليتراجع التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.93% ما خفض التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.96% لينخفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.01%.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.96% ما رفع التضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.78% ليصعد التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.97%، وهو ما دفع التضخم للارتفاع بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.52% ليرفع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.14%، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

أساس شهري

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يوليو مقارنة بيونيو بنسبة 0.43%، نتيجة انخفاض أسعار قسم النقل 2.24% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.26 نقطة، وقسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.42%، ما خفض التضخم 0.18 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم 5.12% ما نزل بالتضخم 0.10 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.37% لينخفض التضخم 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات 0.11 % ليتراجع التضخم 0.01 نقطة. من جانبها، ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.47% وهو ما دفع التضخم صعوداً بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة 2.21% ليرتفع التضخم 0.05 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 % ليصعد التضخم 0.01 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.18% ما رفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.04%، بينما استقرت أسعار قسم التبغ، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.