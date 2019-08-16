«ذا فيرست جروب» تواصل توسيع أعمالها داخل الإمارات وخارجها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ذا فيرست جروب» أن إصدار وطرح صكوك دولارية بقيمة 135 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات جاء لتوفير رأس المال اللازم، لتنفيذ سلسلة من المشاريع ومواصلة توسيع أعمالها في الإمارات وخارجها.

وتعمل «ذا فيرست جروب» في قطاعي العقارات والضيافة في الإمارات، وتمتلك محفظة حيوية سريعة النمو من العقارات المتميزة وعلامات المطاعم والمقاهي وخدمات الإدارة. وهي توفر فرص الاستثمار العقاري في الأسواق عالية النمو للعملاء من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال رشاد برجاكلي، الشريك الإداري والمدير المالي لشركة «ذا فيرست جروب»: «بعد نجاحها بتسليم 11 مشروعاً العام الماضي، تحولت أنشطة «ذا فيرست جروب» من التطوير العقاري فقط إلى إدارة أصول العملاء، بالإضافة إلى علامات المطاعم والمقاهي.

وأعلنت «شعاع كابيتال»، أول من أمس عن الإصدار، وقامت «شعاع» بدور المنظم الوحيد ومتعهد التغطية للصكوك المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، بينما قامت شركة «سيمونز آند سيمونز» بدور المستشار القانوني لجهة الإصدار، واضطلعت «هربرت سميث فريهلز» بدور المستشار القانوني للمنظم. ويتضمن الإصدار صكوك إجارة مدعومة بحزمة مضمونة من الأصول العقارية والتدفقات النقدية مع هيكلية إطفاء تبدأ من العام الثالث.

توجه متنام

ويعكس الإصدار وجود توجه متنام في أسواق رأس مال الدين، حيث تتوقع «ستاندرد آند بورز» أن تبلغ قيمة إصدارات الصكوك العالمية 115 مليار دولار أمريكي في عام 2019. واختارت «ذا فيرست جروب» إدراج صكوكها في سوق لندن للأوراق المالية لتوفير المزيد من الشفافية للمستثمرين في إطار سعيها لتوسيع أعمالها بمجال إدارة الأصول.