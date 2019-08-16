أجهزة متطورة لتعزيز التحول الذكي في قطاع السلامة العامة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «هيتيرا» العاملة في مجال الاتصالات الخاصة طرح مجموعة متنوعة من أجهزة الشبكات الخاصة والاتصالات الصوتية والبيانات القصيرة السريعة والآمنة، لتعزيز التحول في قطاع السلامة العامة.

وأصبح الدمج بين الاتصالات الصوتية والبيانات، والتعاون بين الشبكات الخاصة والعامة والترابط بين كل من النطاقين العريض والضيق الاتجاه السائد في مجال تطوير الاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة.

ويعد الانتقال الفوري للمعلومات أمراً حيوياً بالنسبة للمستخدمين في قطاع السلامة العامة، إذ يسمح لصناع القرار بالانتشار السريع في اللحظات الحاسمة، لضمان سلامة موظفي الخطوط الأمامية والإنجاز الفعال للمهام. في مثل هذه الحالة، لا يزال التواصل الصوتي المستقر والموثوق يعتبر الخدمة الأساسية، في حين أنه وفي بعض الحالات الأخرى، يمكن لموظفي الخطوط الأمامية التركيز بشكل أكبر على تنفيذ مهامهم باستخدام النصوص والصور ومقاطع الفيديو وحماية الاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة بشكل أفضل بمساعدة منصة الاتصالات ذات النطاق العريض في القطاع.

تكرّس «هيتيرا» جهودها للبحث والتطوير التكنولوجي وتطوير السوق. وتوفر «هيتيرا» حلول الاتصالات المتطورة للدراجات النارية، بما في ذلك أجهزة اللاسلكي المتطورة متعددة الأوضاع، وسماعات الرأس المدمجة بالخوذة.