نمو مستمر لإصدارات الصكوك السيادية

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر تقرير بحثي حديث أن هناك نمواً مستمراً في إصدارات الصكوك السيادية، كما شهدت إصدارات المؤسسات شبه الحكومية والشركات والمؤسسات المالية اتجاهاً مستقراً يشير إلى تفاؤل بسوق الصكوك.

وأشار التقرير الذي أصدرته السوق المالية الإسلامية الدولية أن إصدارات الصكوك العالمية تجاوزت العام الماضي 123 مليار دولار.

وشدد التقرير على أن الابتكارات المستمرة لا تغير ديناميكيات صناعة التمويل الإسلامي فقط، بل إن سوق الصكوك من المرجح أن تستفيد أيضاً من التطورات التكنولوجية المتواصلة خاصة في مجال الفينتك وتقنية البلوك تشين. وتشمل الإصدارات الجديدة أيضاً الصكوك الخضراء الصديقة للبيئة والصكوك المسؤولة اجتماعياً.

وقال خالد حمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية إن مبادرات السوق المالية الإسلامية الدولية الحالية بشأن توحيد صكوك الإجارة وصكوك المضاربة ستعالج بعض القضايا الحرجة التي ظهرت في القضايا الخاصة بصكوك متعثرة وصكوك يتم إعادة هيكلتها مؤخراً. والسوق المالية الإسلامية الدولية هي هيئة لوضع المعايير التي تركز على توحيد العقود المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ونماذج المنتجات المتعلقة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية.