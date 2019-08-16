شركة صينية للدفع عن بعد تتوسع في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة «آي باي لينكس» لخدمات الدفع عن بعد والتي تمتلك فرعاً مرخصاً في دبي، بالإضافة إلى شركة تابعة مرخصة في الرياض، العمل على التوسع في أسواق المنطقة والمساهمة في بناء حلول الدفع الشامل للشركات عبر الشرق الأوسط.

يأتي ذلك فيما تواصل مبيعات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإنترنت تسجيل نمو مثير للإعجاب على مر السنين، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة في المنطقة إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2020.

وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم – الصين، ويأتي ذلك بعد 35 عاماً من العلاقات الدبلوماسية القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين. اليوم ومع الإجراءات الأخيرة، يُعتقد أن أكثر من 2000 شركة ستستفيد من العلاقات الثنائية، حيث إن شركات الإنترنت الصينية العملاقة «تنسينت» و«ديدي» ستعمل على توسيع آفاقها في المنطقة.

ومن المتوقع أن تقوم شركة آي باي لينكس والتي يقع مقرها في مركز الأعمال التجارية في شنغهاي، على بناء جسر بين صناعة الدفع الإلكتروني في الصين والشرق الأوسط، مما سيساهم في النهاية في نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة وتوفير تسهيلات الدفع المريحة.

وقال بن وانغ، المدير الإقليمي للشركة: اتجاه الشركات اليوم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينصب نحو التعامل المباشر مع المستهلك فيما يتعلق في مجال المدفوعات الإلكترونية، ونتوقع أيضاً أن تتحول العديد من الشركات نحو التعاون فيما بينها أيضاً وليس فقط مع المستهلكين، فمع استعداد المزيد من الشركات لفكرة نقل معظم خيارات الدفع الخاصة بها لتصبح عبر الإنترنت تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات - على وجه الخصوص - هذا الأمر لأن المزيد من الشركات المحلية تتبنى الأعمال التجارية عبر الحدود.

وفي ظل نمو شركات التكنولوجيا المالية «فينتك» الناشئة وازدهارها عبر الحدود بالمنطقة، تسعى «آي باي لينكس» أيضاً إلى إنشاء محفظة إلكترونية عبر الحدود للمؤسسات وتجار السوق. وسيساعد ذلك في تبسيط عملية الدفع من قبل البائعين في المنطقة، مما سيعزز بدوره العائدات ويتجنب الرسوم الإضافية.

شبكة واسعة

مع استثمار شركات مثل تينسنت فيجن كابيتال وليجند كابيتال والعديد من الصناديق، تمتلك «آي باي لينكس» شبكة مالية واسعة في آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يتمتع أكثر من 2000 تاجر في مجال التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم من قطاعات مختلفة مثل تجارة التجزئة الإلكترونية والمحتويات الافتراضية، بخدمات حلول الدفع الشامل التي توفرها الشركة.