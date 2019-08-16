«مركز ورزيدنس البستان» يستضيف ورشة توعية لموظفيه

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز ورزيدنس البستان، مؤخرًا ورشة توعية صحية لموظفيه، بالتعاون مع لايف ستايل كينتكس وذلك في إطار برنامج التوعية الذي يتبناه الفندق.

ويعتبر الضغط الناجم عن أماكن العمل أهم المشاكل التي تؤثر على الصحة النفسية والبدنية للموظفين وفق استطلاعٍ للرأي أجرته سيجانا للتأمين الصحي، حيث أكد الاستطلاع أن التوتر في المكاتب ارتفع من 35% إلى 45% في الإمارات عام 2018، ولهذا الغرض ينظم مركز ورزيدنس البستان عددًا من المبادرات التوعوية ليضمن ألا يقع موظفوه فريسة التوتر في بيئة العمل.

وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان: ركزت الورشة التوعوية الصحية على أن بيئة العمل المنفتحة تؤثر إيجابًا على الموظف بما يدفع عجلة الإنتاجية والكفاءة عبر كافة محاور العمل.