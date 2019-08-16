«جينيتك» إحدى أسرع شركات برمجيات مراقبة الدخول نمواً

المصدر: دبي - البيان

صنّفت دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت» لتحليل واستقصاء بيانات الأعمال شركة «جينيتك» المتخصصة في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال القائمة على استقصاء البيانات، كواحدة من أسرع الشركات المزودة لبرمجيات مراقبة الدخول نمواً في العالم.

وأشار تقرير مؤسسة «آي إتش إس ماركت» إلى نمو أعمال «جينيتك» لتحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم خلال 2018.

وأشار تقرير «التحديث السنوي لخدمات مراقبة الدخول لقواعد البيانات العالمية والإقليمية 2019»، إلى أن إمكانيات التحليل المتقدمة التي يمتاز بها برنامج جينيتك قد أسهمت في تميّز جينيتك على منافسيها واستحواذها على حصة سوقية أكبر، وأن العديد من مصنعي تجهيزات مراقبة الدخول التقليدية قد حرصت على التعاون مع جينيتك للاستفادة من قدراتها البرمجية المتقدمة.