مؤتمر «إس بي إس أوتوميشن» في دبي سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

تنظم شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» في أوائل شهر سبتمبر بمركز دبي التجاري العالمي مؤتمر «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط» الذي يجمع أكثر من 20 مُتحدثاً متخصصاً خلال 25 جلسة على مدار يومين.

وستشمل الفعالية كلمات رئيسية مثل «التميّز في التصنيع والميزة التنافسية المستقبلية» سيُلقيها عبدالله العبيكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان في السعودية، فضلاً عن جلسة بعنوان «بناء المؤسسات الرقمية المستقبلية في عصر التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة».

وقال تشيرو ديل كور، مدير مشروع في «إس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط»: في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى عام 2018، حرصنا على تعزيز مقوّمات الحدث بما يتماشى مع التطورات الرئيسية التي يشهدها السوق، إلى جانب توفير منصة للمساهمة في إعادة رسم ملامح قطاعات الأتمتة.