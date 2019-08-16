أبوظبي تواصل بنجاح تحقيق الإنتاج المستهدف من النفط والغاز

المصدر: دبي - البيان

ذكرت مجلة بتروليم ايكونوميست أن أبوظبي مستمرة في تحقيق النجاح في الوصول إلى المستهدف من إنتاج النفط والغاز، مع التركيز على المصادر البحرية.

وأشارت المجلة المتخصصة في شؤون صناعة النفط والغاز إلى أن (ادنوك) تحقق نجاحاً في تحقيق هذا الهدف، حيث تطور عدداً من المشاريع لتطوير الحقول البحرية، مما يوفر عدداً كبيراً من عقود المشاريع الجديدة للشركات المعنية.

ويجري حالياً الإعداد لمناقصات عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء الرئيس لمشاريع بقيمة مليارات الدولارات لتطوير حقلين عملاقين في المياه الضحلة للغاز الحمضي، في إطار استراتيجية أبوظبي الأوسع نطاقاً الرامية إلى الاستغناء عن استيراد الغاز والتصدير مستقبلاً خلال فترة 10 سنوات.