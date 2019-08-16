«جبل علي» ضمن أهم 20 ميناء حاويات عالمياً

المصدر: دبي- البيان

صنفت مجلة هيلينيك شيبنغ نيوز ميناء جبل علي في دبي من بين أهم 20 ميناء حاويات في العالم، ووضعته في المركز الحادي عشر عالمياً، متفوقاً على انتويرب وروتردام الهولنديين وهامبورج الألماني.

وقالت المجلة المعنية بأخبار صناعة الشحن والنقل البحري أن ميناء جبل علي، الذي تديره موانئ دبي العالمية، التي تعد بدورها من أكبر خمس شركات لإدارة الموانئ في العالم، حافظ على صدارته العالمية برغم تراجع معدل المناولة في الميناء بنسبة 2.7% في العام الماضي 2018 مقارنة بالعام السابق له، الذي سجل نمواً بنسبة 4% في حجم المناولة. وأشارت المجلة إلى أن موانئ دبي العالمية استثمرت 836 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع التركيز على التوسع في حجم وطاقة الأعمال في ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة وميناء لندن جيتواي في بريطانيا.