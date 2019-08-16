«بلومبرغ»: تأشيرات الإمارات للإقامة المطوّلة ستنعش الاقتصاد

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكر تحليل لوكالة أنباء بلومبرغ أن نظام التأشيرات المطولة الذي أعلنت عنه الإمارات مؤخراً من المتوقع أن ينعش الاقتصاد الوطني في دبي وبقية دولة الإمارات.

مشيرة إلى أن تمكين الوافدين من الإقامة لفترة طويلة في الإمارات سيساعدهم على التركيز على الاستثمار داخل الدولة بدلاً من شراء عقارات أو أصول أخرى خارجها أو في الوطن الأم.

وقالت بلومبرغ إنه من المتوقع أيضاً من النظام الجديد أن يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمواهب المتخصصة والمحترفة العالمية التي تسهم بدورها في نمو اقتصاد البلاد.

وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخراً عن الفئات المختارة التي يحق لها الحصول على إقامة مطولة في البلاد لهم ولعائلاتهم بمن فيهم المستثمرون ورجال الأعمال.