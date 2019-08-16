سوق التنين يعرض مستلزمات العودة إلى المدارس بتخفيضات حتى 50 %

المصدر: دبي- البيان

استعد سوق التنين 2 لاستقبال المتسوقين الباحثين عن مستلزمات الدراسة في سوقه المخصص للعودة إلى المدارس، والذي يشارك فيه نحو 25 متجراً ومن أبرزها كارفور، حيث يتم عرض مجموعة واسعة من مستلزمات وأدوات المدارس بخصومات تصل إلى 50%.

ويقدم السوق الذي ينعقد اعتباراً من اليوم ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، تخفيضات كبيرة على الملابس والأحذية والمنتجات الإلكترونية والكمبيوترات اللوحية والأدوات المكتبية وعبوات المياه وحقائب الظهر وحقائب الطعام أكسسوارات الاستخدام اليومي، بتشكيلة من الألوان الرائعة التي تناسب أذواق التلاميذ من كل الأعمار والمراحل الدراسية. ويتألف مجمّع سوق التنين حالياً من سوق التنين 1 وسوق التنين 2، واللذين يضمان معاً أكثر من 5000 متجر و0900 موقف سيارات، ويستقبلان أكثر من 40 مليون زائر سنوياً.