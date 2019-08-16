«لولو» تُدشن مهرجان لنحتفل بالهند

المصدر: أبوظبي- البيان

دشنت «لولو هايبر ماركت»، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، مهرجان الهند تحت عنوان «لنحتفل بالهند» في الإمارات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال يوم الاستقلال في الهند.

ويسلط المهرجان طوال أسبوع كامل الضوء على المأكولات، العروض الثقافية، ويتضمن زيارات للمشاهير حتى 20 أغسطس. افتتح الفعالية نافديب سوري، سفير الهند في الإمارات، بحضور سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وآرشانا أناند رئيس قسم الأعمال في «زي 5 العالمية» الراعي الرسمي للعرض الترويجي، ذلك في متجر اللولو في مول الوحدة بأبوظبي.

3000 منتج

ويعتبر المهرجان فرصة للتعرف على أكثر من 3000 منتج من منتجات الطعام، وأدوات المطبخ والملبوسات التقليدية مثل الساري والسلوار. كما تعمل «لولو» على تقديم مجموعة كبير من الوجبات الجاهزة المعدة في المتجر بصورة يومية ابتداء من البرياني ووجبات الشارع المشهورة إلى جانب أطباق الحلوى التقليدية وغيرها الكثير.

وتأتي الفعالية برعاية منصة «زي 5»، التطبيق العالمي الترفيهي لأفلام بوليود، البرامج التلفزيونية الهندية وغيرها. وتمنح «لولو» عملاءها فرصة الفوز باشتراك مجاني على «زي 5» لمدة عام على كل مشتريات بقيمة 50 درهماً.

ولدى «اللولو» مصانع لتجهيز الطعام ومكاتب للتصدير في الهند، وتبذل مجهودات مستمرة لتقديم تشكيلات جديدة من المنتجات، الطعام العضوي، الدهون المفيدة، والخالية من الجلوتين وغيرها الكثير من العناصر الغذائية الصحية المتوفرة في المتاجر، والتي تشهد طلباً كبيراً من قاعدة العملاء الكبيرة التي تعي أهمية الأكل الصحي.

5 ملايين

وقال سيف الدين روباوالا: مهرجان «لنحتفل بالهند» يعد جهداً متواضعاً للتعريف بالتقاليد العريقة، الأطعمة، وعروض الهند، والتي تعد مشهورة بين سكان الإمارات الذين يتجاوزن 200 جنسية. ونتوقع استقطاب أكثر من 5 ملايين متسوق للتعرف على الهند من خلال هذا المهرجان، وذلك عدا عن توفير تشكيلات كبيرة من المنتجات بالمتاجر في مبادرة للإسهام في تواصل المجتمعات في ما بينها. ومع وجود 175 متجراً لـ«لولو» في جميع أنحاء العالم، تبذل مجموعة «اللولو» جهوداً مستمرة لتوفير المنتجات العالمية بأفضل الأسعار.